Spielzeugauto im Keller sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Dienstag um 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr Bregenz Vorkloster alarmiert: In einem Wohnhaus im Peter-Schenk-Weg war es zu Rauchentwicklung gekommen. Als die Florianijünger vor Ort eintrafen, qualmte es schon im Treppenhaus. Die Einsatzmannschaften evakuierten die Immobilie, in der neun Wohnungen untergebracht sind.