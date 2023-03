Sexuelle Belästigung trifft fast jede Steirerin

Die Stimmung ist ausgelassen, die Après-Ski-Schlager dröhnen durch das Nachtlokal in Schladming, am frühen Abend, zwei Tage vor dem legendären Nightrace. Gerade stoße ich mit einem Kollegen auf die getane Arbeit an, als ich es plötzlich spüre: eine Hand am Gesäß. Ich drehe mich um. Ein Mann mittleren Alters, mit dem ich vorher kein Wort gewechselt habe, hat ein Lachen im Gesicht. Als wäre es das Normalste auf der Welt.