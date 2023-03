Notorische Hotelzimmer-Diebe gestellt

Immer wieder wurde die Exekutive seit Dezember 2021 zu Einbrüchen in Hotelzimmer gerufen. Nun gerieten die mutmaßlichen Täter mit einem Taxi in eine Polizeikontrolle. Die Exekutive hatte den Kontrollpunkt am 3. März eingerichtet, nachdem ein Großarler Hotelier einen Einbruch gemeldet hatte. Mit Bildern aus Überwachungskameras, die die Ermittler zusammengetragen hatten, konnte das Duo identifiziert werden. Die 31-jährige Frau und der 32-jährige Mann hatten mehr als 13.000 Euro Bargeld dabei. Außerdem führten die Tschechen eine Unzahl an deformierten Plastikkarten und 22 Schlüssel mit, die als Einbruchswerkzeug verwendet worden sein sollen. Zudem fand die Polizei auch zwei Funkgeräte und 150 Schweizer Franken, die von einem Einbruch in Tirol stammen dürften.