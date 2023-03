Eisbullen sind für nächste Großtat bereit

Mit stolzen 220 Partien sind die Eisbullen in der Eishockeyliga der Play-off-Dino. Der nur in der Einstiegssaison 2004/05 abblitzte, seither immer in der von den Cracks geliebten „fünften Jahreszeit“ mitmischte, gesamt 142 Siege feierte. Mit den letzten zwölf am Stück düste Salzburg in der vergangenen Saison zum siebten Liga-Titel. „Dass wir vor einem Jahr Meister geworden sind, bleibt für immer, aber das ist jetzt eine neue Meisterschaft“, sieht Trainer Matt McIlvane eine Reise, die im Sommer begonnen hat, nach acht Monaten in den Play-offs gipfelt. Und am Ende erneut den Titel bringen soll.