So sieht „Künstliche Intelligenz“ unsere Politiker

Kay-Michael Dankl von der KPÖ Plus hat am Wochenende für Schmunzeln in der heimischen Politik gesorgt. Er folgte dem derzeitigen Online-Trend und veröffentlichte in den Sozialen Median Salzbruger Politiker als Pixar-Charaktere - erstellt durch Künstliche Intelligenz (KI). Auffallend: Die KI machte die Spitzenkandidaten deutlich älter.