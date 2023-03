Duo teilt sich Posten zwischen den Pfosten

Bei Zweitligist Amstetten hält doppelt besser. Also wenn es nach Coach Jochen Fallmann geht, der quasi mit zwei Einser-Goalies ins Frühjahr startete. So spielen Dennis Verwüster und Elias Scherf – zumindest bis zur achten Runde – jeweils zwei Partien in Folge. „Als ich davon erfahren habe, war ich schon verwundert“, meint Verwüster, „ich habe eine ordentliche Vorbereitung gemacht, eigentlich mit dem Stammplatz gerechnet.“