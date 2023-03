Pfeifer: „Unter jeder Kritik, nicht weltcupwürdig“

Die in dieser Saison zweite USA-Reise der Männer, die auf Betreiben von FIS-Präsident Johan Eliasch festgesetzt wurde, war in der Szene wegen zusätzlicher Reisekosten und des CO2-Fußabdrucks umstritten. Mit den perfekt inszenierten Spektakeln in Europa konnten die Veranstaltungen in Lake Tahoe und Aspen nicht mithalten. Infrastruktur, Organisation, Sicherheitsaspekte, das Rutschpersonal auf der Strecke, TV-Produktion - nicht nur Pfeifer sah viel Verbesserungspotenzial.