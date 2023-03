Betrug mit falschen SMS von der Finanz

Beide Opfer erhielten die gleiche Nachricht, wonach bei der Finanz offene Forderungen bestehen und diese trotz mehrerer Mahnungen nicht beglichen seien. In der Nachricht wurde auch gedroht, dass „der Gerichtsvollzieher vorsorglich den Hausrat pfänden“ werde, heißt es in der Polizeiaussendung. Das vermeintliche Pfändungsverfahren könne nur durch die Zahlung des vollen Betrages verhindert werden, heißt es weiter in der Nachricht der Betrüger. Ein 18-Jähriger und eine 29-Jährige überwiesen den geforderten Geldbetrag von 379 Euro. Die Polizei warnt mehrfach vor solchen Betrugsmaschen.