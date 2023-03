Derby im Viertelfinale! KAC blieb für VSV übrig

In der Saison 2020/21 hatte sich der KAC im Viertelfinale mit einem 4:1 in der Serie gegen den VSV durchgesetzt und wurde danach Meister. Diese Saison allerdings waren die Duelle im Grunddurchgang ausgeglichen: Beide Kontrahenten gewannen zwei Derbys. Schon am Dienstag geht‘s in Villach los.