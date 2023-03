Das sagen die Salzburger Politiker zum Ergebnis

Den Erwartungen nicht gerecht wurden die Pinken in Kärnten: Neos scheiterte neuerlich am Einzug in den Landtag. „Es gibt weiter viel zu tun und die Kärntner Neos werden Schritt für Schritt diesen Weg weitergehen. Wir in Salzburg haben in den letzten fünf Jahren bereits ein Fundament mit unseren Projekten geschaffen“, erklärt Salzburgs Neos-Chefin Andrea Klambauer.