Kapuziner-Kloster wird ab Sommer saniert

In den 1980er-Jahren ist das Kloster auf dem Kapuzinerberg im Herzen der Stadt das letzte Mal renoviert worden. Der Zahn der Zeit nagt bereits an der Bausubstanz. Daher einigten sich die Erzdiözese Salzburg, die Ordensverwaltung sowie Stadt und Land Salzburg über die Finanzierung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. „Es freut uns, dass wir durch diese Einigung nicht nur den aktiven Betrieb in Salzburg langfristig sichern, sondern gleichzeitig die Ausbildung der Deutschen Kapuzinerprovinz vor Ort ermöglichen und somit viele junge Brüder künftig in der Mozartstadt willkommen heißen dürfen“, werden Erzbischof Franz Lackner, Bruder Hans Pruckner sowie der Bürgermeister und der Landeshauptmann in einer gemeinsamen Aussendung zitiert.