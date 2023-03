WAC-Coach Dutt angezählt - Nachfolger schon fix?

Kommt Ex-Austria-Trainer Schmid?

Wie immer wird er sich heute mit Präsident Riegler (der mit seinen Vorstandskollegen Puff und Schratter nach dem Schlusspfiff minutenlang geschockt auf der Tribüne saß, keine Stellungnahme abgeben wollte) austauschen. Was dabei rauskommt? Allein in Wien hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Manfred Schmid, der in dieser Woche seinen Austria-Vertrag auflöste, ante portas stehen soll ...