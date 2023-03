Irische Aufenthaltstitel in Polen gekauft

Gegen 14.30 Uhr wurden bei einem georgischen Staatsbürger (39) und einem moldawischen Staatsbürger (43) jeweils einen gefälschten Aufenthaltstitel für die Republik Irland festgestellt. “Bei der Einvernahme gaben die Männer an, sie haben einen Aufenthaltstitel in Polen gekauft und den anderen in Polen geschenkt bekommen“, schildert die Polizei. Sie wollten von Klagenfurt aus nach Dublin/Irland reisen, um dort zu arbeiten.