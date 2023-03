Langlauf: 50 km Massenstart - ab 12 Uhr LIVE

Langläufer Mika Vermeulen macht bei der nordischen Ski-WM in Planica wie ursprünglich geplant den österreichischen Abschluss. Nach einer Erkrankung und Auslassen des 15-km-Einzelrennens entschloss sich der 23-Jährige für einen Start am Sonntag (12 Uhr) über 50 km klassisch mit Massenstart. „Ich war auf der Loipe und fühle mich gesund“, sagte der Steirer der APA - Austria Presse Agentur am Donnerstag. „Die Chance, dass ich mich am Sonntag frisch fühle, ist relativ groß.“