Freche Unbekannte stahlen Teile von Luxuslimousine

Drei Fahrzeugtüren, drei Kopfstützen, die Kofferraumabdeckung und ein Kontrolldisplay haben unbekannte Täter an diesem Wochenende in Traunkirchen (Bezirk Gmunden) bei einem ukrainischen Bentley abmontiert und gestohlen. Der Diebstahl dürfte in der Zeit zwischen Freitag 16 Uhr und Samstag 12 Uhr passiert sein.