Mauterndorf stand plötzlich auf dem Kopf

Mauterndorfer zweifelten am Samstag in der Früh an ihrem Sehvermögen. Denn die Ortstafel bei der Ortsausfahrt Nord stand plötzlich auf dem Kopf. Unbekannte haben in der Nacht die Schrauben gelöst, die Ortstafel aus der Verankerung gehoben und diese anschließend auf dem Kopf stehend wieder eingesetzt.