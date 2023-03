Der Winter nimmt noch einmal Anlauf

Genießen Sie den (noch frühen) Frühling, solange er noch da ist. Nach einigen wunderschönen und warmen Tagen und sprießenden Frühlingsboten in der Natur erwartet uns in Oberösterreich eine sehr abwechslungsreiche Woche - zumindest was das Wetter betrifft. „Es wird wechselhaft. In der Nacht auf Sonntag kommt eine Nordströmung mit Wolken nach Oberösterreich. Es gibt vereinzelt auch Niederschlag und sogar Schneefall bis auf 300 Meter, etwa im Mühlviertel. Aber die Mengen sind sehr gering, der Schnee wird nicht liegen blieben“, sagt Meteorologe Michael Butschek von GeoSphere (früher ZAMG). Am heutigen Sonntag wird zudem der Wind noch einmal so richtig durchpfeifen, ehe er sich dann am Montag beruhigt.