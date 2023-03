Dachdecker müssen wegen HAK-Brand vor Gericht

Am 13. März müssen sich zwei deutsche Dachdecker (42, 49) wegen des Brandes im Salzburger Bezirksgericht verantworten: Die Staatsanwaltschaft lastet den beiden den Vorwurf der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst an. Die Arbeiter, die nachweislich am ersten Tag der Sommer-Ferien 2022 Flämmarbeiten am Dach durchgeführt haben, sollen zu ungenau ihre Arbeit kontrolliert haben. Im Detail haben die beiden mit Gasbrennern Bitumenplatten verschweißt. „Sie haben dabei nicht gemäß den Regeln kontrolliert, ob die Baustoffe in Brand geraten sind“, heißt es von der Staatsanwaltschaft, die dazu ein Gutachten eingeholt hat.