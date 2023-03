Novak Djokovic hofft auf Einreise in die USA

Der US-Tennis-Verband hofft, dass der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic trotz einer fehlenden Corona-Impfung zu den anstehenden Turnieren in die USA einreisen darf. Der Verband und die US Open seien hoffnungsvoll, dass der Antrag des Serben auf eine Ausnahmegenehmigung Erfolg haben werde, hieß es in einem Tweet der US Open am Freitagabend (Ortszeit). Djokovic war am Freitag im Halbfinale des ATP-Turniers in Dubai gegen den Russen Daniil Medwedew ausgeschieden.