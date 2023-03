Der „Zauberfuß“ sucht seit Monaten seine Magie

Mit acht Treffern und zwei Vorlagen glänzte Luka Sucic im vergangenen Jahr in der Rückrunde. Der Kroate war im offensiven Spiel des FC Red Bull Salzburg das Um und Auf und ein essenzieller Faktor am Weg zum Double. Viele Experten rechneten damit, dass der 20-Jährige in dieser Saison einen noch wichtigeren Part in der Truppe von Trainer Matthias Jaissle übernimmt. Doch die Realität sieht etwas anders aus.