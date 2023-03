Salzburger raste mit 135 km/h durch Ortsteil

Eilig hatte es scheinbar ein Lenker aus der Stadt Salzburg am Freitag im Flachgau. Bei Radarmessungen der Landesverkehrsabteilung in Straßwalchen war der Autofahrer im Ortsteil Angern mit 135 km/h unterwegs. Erlaubt sind an der Stelle nur 70 km/h. Ihm droht ein Führerscheinentzugsverfahren und eine hohe Geldstrafe.