Gogl-Walli bei Hallen-EM über 400 m im Finale

Morgens hatte die 26-jährige Susanne Gogl-Walli mit einer Glanzleistung das Semifinale erreicht. Die von Wolfi Adler trainierte Athletin gewann in der Ataköy Arena den vierten von fünf Heats in starken 52,34 Sekunden, womit sie souverän unter die besten zwölf Europäerinnen aufgestiegen war. „Ich bin sehr, sehr zufrieden“, hatte sich die Linzerin danach gefreut. Vom Start weg lief sie im Vorlauf auf der günstigen Bahn 5 (die sie aufgrund ihrer Topergebnisse 2023 erhalten hat) stets an der Spitze. Nie kam sie in ein Gedränge, das sie ein wenig befürchtet hatte. Nach 300 m geriet ihre Spitzenposition zwar einmal kurz in Gefahr, aber sie konnte sehr gut kontern und lief in 52,34 Sekunden ins Ziel.