Anti-Teuerung: Was soll ein Sozialstaat leisten?

„Man wird überlegen müssen, wen wir unterstützen wollen“

Eine Diskussionskultur wünscht sich auch Gottfried Tappeiner, Wirtschaftsexperte der Uni Innsbruck: „Man wird sich als Gesellschaft überlegen müssen, was und wen wollen wir unterstützen? Die Teuerung ist ein guter Anlass, um darüber nachzudenken, was ein Sozialstaat leisten soll. Ein entwickeltes Land sollte aber niemanden unter eine gewisse Grenze fallen lassen. Man sollte auch darüber diskutieren, welche Strukturen Schuld daran sind, dass manche Menschen in Notsituationen rutschen.“