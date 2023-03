Österreichs erster Wasserstoff-Lkw in Betrieb

Der Lebensmittelhändler MPreis hat gestern den ersten Wasserstoff-Lkw Österreichs in Betrieb genommen. In den nächsten Jahren soll der gesamte MPreis-Fuhrpark sukzessive auf Brennstoffzellen-Lkw umgestellt werden. Grüner Wasserstoff wird – etwa durch Elektrolyse – klimaneutral aus erneuerbarem Strom erzeugt. Er ist damit eine der großen Hoffnungsträger für eine klimaneutrale Zukunft. Derzeit ist selbst grüner Wasserstoff aber noch nicht ganz unumstritten, weil er (noch) in der Umsetzung kosten- und energieaufwendig ist. Für MPreis scheitere es derzeit noch ein wenig an der Wirtschaftlichkeit, ließ Ewald Perwög, Projektinitiator von „MPreis Wasserstoff“ wissen.