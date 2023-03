Silberstadt sagt Gewalt gegen Frauen den Kampf an

„Schwaz ist keine Insel“, sagt Petra Lintner und verweist auf 32 Betretungs- und Annäherungsverbote in der Silberstadt allein im Jahr 2022. Neben Selbstverteidigungskursen wird in Schwaz ab April ein Frauen-Nachttaxi eingeführt. Erst vor wenigen Wochen wurde eine Frau in Schwaz mitten in der Nacht auf offener Straße vergewaltigt.