Kardinäle können künftig nicht mehr billig wohnen

Der Beschluss zielt insbesondere auf Kardinäle, Leiter der Dikasterien sowie Sekretäre und Verwalter ab. Bisher war es Geistlichen in hohen Positionen gestattet, billig oder gar gratis in Vatikan-eigenen Wohnungen innerhalb der Mauern des Kirchenstaates oder außerhalb dieser in Rom zu wohnen. Von nun an müssen die gleichen Preise erhoben werden wie für Personen ohne Ämter beim Heiligen Stuhl.