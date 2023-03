Stadt Wien fördert kostenlose Schulprojekte

WIENXTRA wird das Projekt umsetzen. „Es gibt viele kostenlose Schulangebote in Wien, auch WIENXTRA selbst setzt hier zahlreiche Angebote. Dass nun noch mehr Angebote für Schulklassen kostenlos zu nutzen sind, nimmt eine große Hürde“, so WIENXTRA-Geschäftsführer Vucko Schüchner. Er sei überzeugt, dass gerade Brennpunktschulen das Angebot nützen werden. Die Stadt stellt dafür 4 Millionen Euro für ein Schuljahr zur Verfügung. Bei rund 6000 Klassen in ganz Wien sind das rund 700 Euro pro Klasse. „Da gehen sich mindestens zwei Projekte pro Klasse aus“, meint Schüchner.