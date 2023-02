Der Winter ist die größte Gefahr für unsere Kids!

Es gibt Radführerscheine und Schwimmkurse, aber laut Statistik ist der Winter im alpinen Raum die allergrößte Gefahr für Kinder. In Osttirol hat man daraufhin bereits vor Jahren reagiert und ein einzigartiges und innovatives Projekt entwickelt: Denn in allen Mittelschulen und dem Gymnasium im Bezirk Lienz steht alpine Sicherheit am Stundenplan, mit Bergführern als Lehrern und die „Krone“ nahm am Unterricht teil.