Benzin-Topf ins Feuer gestellt, Mädchen brannte

Am 8. August des Vorjahres endete eine Grillfeier in St. Johann mit einer Schwerverletzten. Ein benzingefüllter Topf geriet zuvor in einer Feuerschale in Brand. Bei panischen Löschversuche schwappte der brennende Treibstoff über eine damals 17-Jährige. Das Mädchen geriet in Brand, ist von Narben gezeichnet.