Psychisch kranker Sohn (28) hielt Mutter gefangen

Wollte Wohnung mit Bunsenbrenner anzünden

Die Beamten zögerten keine Sekunde und brachen gewaltsam in die Wohnung, in der sich das Opfer befand, ein. Nachdem die 47-jährige Mutter des Mannes aus der Wohnung befreit worden war, schilderte sie den Beamten, dass ihr Sohn an einer psychischen Krankheit leide. Er habe sie in der Wohnung eingesperrt, brennbare Flüssigkeit verschüttet und gedroht, diese anzuzünden. Sie habe ihm einen Bunsenbrenner aus den Händen reißen können und diesen in den Innenhof geworfen.