„Missing“: Online-Jagd nach vermisster Mutter

Also muss June ihre Mutter wiederfinden. Die Behörden legen der besorgten Tochter dabei mehr Steine in den Weg, als dass sie ihr bei der Suche helfen. So bleiben June nur ihre Technikkenntnisse, um Grace Tausende Meilen entfernt von Los Angeles aufzuspüren. Ihre digitale Suche wirft allerdings bald mehr Fragen auf, als dass sie Antworten liefert. Kennt sie den Menschen Grace wirklich so gut, wie sie dachte?