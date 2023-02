Bursche (16) stahl Pakete aus Empfangsboxen

Einen Burschen (16) mit auffällig angespanntem Verhalten hatten Beamten am Donnerstag in Wien-Alsergrund auf offener Straße beobachtet. Der 16-Jährige riss hastig Pakete auf und blickte sich dabei nervös um. Ziemlich schnell konnten die Polizisten ausforschen, was der junge Mann zu verbergen hatte.