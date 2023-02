Neues Material in Augen von Krebslarven entdeckt

Reflektierte Farbe kann eingestellt werden

Die Krebse können die Größe und die Anordnung dieser Nanokugeln verändern. So können sie die reflektierte Farbe einstellen - von tiefblau bis gelb. Auf diese Weise sind die Tiere in der Lage, in verschiedenen Lebensräumen und zu verschiedenen Tageszeiten verborgen zu bleiben.