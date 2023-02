Mit Donald Duck und Co. auf Abenteuertour

An den entlegensten Orten der Welt

Ob schimmernde Schätze, funkelnde Früchte oder glänzende Glücksbringer: Das klingt ganz klar nach Dingen, die Dagobert Duck unbedingt finden möchte. Kein Weg ist für ihn zu weit, um seinen Reichtum zu vergrößern. Natürlich ist das Duck‘sche Expeditionsteam, bestehend aus Donald Duck samt Tick, Trick und Track, immer an seiner Seite. Auf der Jagd nach goldenen Papayas und Glocken, die vor Dieben warnen, landen die Entenhausener an den entlegensten Orten der Welt.