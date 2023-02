23 Einbrüche und 40.000 Euro Schaden

Zwischen Ende November und Ende Dezember schlug der 33-Jährige zu: vor allem bei Firmen in der Stadt Salzburg. Meist schlug der 33-Jährige die verglaste Eingangstür ein und durchsuchte die Geschäftsräume nach Wertsachen. Insgesamt 23 Fälle konnte die Polizei ihm nun nachweisen. Er selbst könne sich aufgrund von Suchtmittel-Konsum aber nicht genau an die Taten erinnern, heißt es in der Polizeiaussendung. Der Gesamtschaden liegt bei 40.000 Euro, allein die Beute hatte einen Wert von knapp 10.000 Euro.