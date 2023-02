Mitteilung gemäß § 8a Abs 5 MedienG:

Der Antragsteller Günter Resl hat die Verurteilung der Antragsgegnerin Krone Multimedia GmbH & Co KG als Medieninhaberin der Website www.krone.at zur Zahlung einer Entschädigung nach §§ 6, 7 und 7b MedienG beantragt, da durch die am 21. Dezember 2022 erfolgte Veröffentlichung des Artikels mit der Überschrift „Vater schlug drei Jahre lang 9-jährigen Sohn“ behauptet worden sei, der Antragsteller habe zwischen 2019 und 2022 mehrfach seinen Sohn geschlagen. Der Antragsteller erblickt in der angeführten Behauptung die Verwirklichung des Tatbestandes der üblen Nachrede, eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs sowie eine Verletzung des Schutzes der Unschuldsvermutung. Das medienrechtliche Verfahren ist anhängig.