Mann stürmt mit Reizgaspistole Wohnung der „Ex“

Mit einer Reizgaspistole soll am Dienstag um 12.15 Uhr ein Mann in die Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin in Wien-Leopoldstadt eingedrungen sein. Nach Angaben der Polizei schlug der 55-jährige Österreicher beim Betreten der Wohnung der Tochter (19) seiner „Ex“ mit der Pistole ins Gesicht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.