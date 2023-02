Die „Krone“-Wahl zum Wiener Polizisten des Jahres

Verleihung bei Rathaus-Gala

Der Sieger wird am 13. März bekannt gegeben. An diesem Abend wird der „Polizei-Oscar“ im Rahmen einen feierlichen Gala im Wiener Rathaus vergeben. Der Preis, in Anlehnung an den Polizei-Notruf (133) auch 133er-Award genannt, wird von der Landespolizeidirektion Wien in Kooperation mit der Stadt Wien ausgelobt. Und das jedes Jahr seit 2009.