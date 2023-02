Beim Trainer Hans Krankl nahm das Vogerl Reißaus

Vieles flutscht bei Hans Krankl locker-luftig heraus, aber manche Buchstaben muss er beißen, ehe sie das Licht der Welt erblicken: „Ich hatte als Trainer nicht das Glück wie als Spieler, aber damit kann ich leben.“ Das klingt sehr abgeklärt, aber wenn man ihn ein bisschen besser kennt, weiß man, dass das einer der gebissenen Sätze ist. Klar kann er damit leben - weil er es muss. Aber gegen alles, was er als Spieler erreicht hat, bleibt seine Bilanz als Trainer auch für ihn selbst unbefriedigend. Mit Mödling um einen UEFA-Cup-Platz mitgespielt, die Admira vor dem Abstieg gerettet, als Teamchef gar keine so schlechte Bilanz eingefahren zu haben - all das ist nicht schlecht. Aber „nicht schlecht“ ist für einen, der als Spieler schon die Einstufung „gut“ als Beleidigung empfunden hätte, inakzeptabel.