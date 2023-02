Betrunkener ging auf Straße, von Auto erfasst

Der 25-jährige Mann aus dem Bezirk Perg war aus unbekannten Gründen zu Fuß in der Fahrbahnmitte der L1423 unterwegs. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 47-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Perg seinen PKW aus Richtung Münzbach kommend in Fahrtrichtung Perg. Der Lenker dürfte den Fußgänger in der Dunkelheit übersehen haben.