Tormaschine mit „Urbiss“

Aber da war noch etwas, das wohl in vielen Situationen, in denen Geschichte geschrieben wurde, den Unterschied ausmachte: Schon der junge Krankl war mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet, das in der Gewissheit mündete, für seinen Weg berufen zu sein. Josef Hickersberger, sein Nationalteam-Kollege von 1978 in Córdoba, formulierte es so: „Hans Krankl glaubt mehr an sich als andere an Gott.“ Wenn so etwas dann noch mit einem Feedback von außen zusammenfällt, das all das zu bestätigen scheint, gibt es nicht den geringsten Grund, von diesem Glauben abzufallen. Als Krankl bei Barcelonas 9:0-Sieg gegen Vallecano gleich fünfmal traf, titelte eine Zeitung: „Hoch lebe die Mutter, die dich geboren hat!“