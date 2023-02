„Ich kann die Zahl 70 nicht ernst nehmen“

„70 heißt nichts“

Deshalb steht am Dienstag auch kein rauschendes Society-Event an, sondern nur ein kleines feines Essen mit Familie und Freunden. Eines, bei dem der Anlass gar keine so große Rolle spielt: „70 heißt nichts, das ist nur eine Zahl, die ich nicht ernst nehmen kann. Sie erstaunt mich höchstens ein bisschen,fühlen tu ich mich wie 50“, sagt Krankl. Der kleine Kreis, in dem er feiert, das sind die wenigen Menschen, die den Sohn eines Straßenbahners, der die Bilderbuchkarriere zum umjubelten Superstar geschafft hat, in seinem Innersten kennen. Krankl war stets und ist bis heute sehr wählerisch, wem er einen Blick auf sich gestattet, wenn er die Außenhaut abstreift. Wenn der impulsive rhetorische Rambo zum kuscheligen Bussibären mit dem weichen Herzen wird.