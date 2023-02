Einbruch in Skiverleih: Zahlreiche Skier weg

In der Nacht auf Freitag ist es in Hintersee zu einem Einbruch in einen Skiverleih gekommen. Die Täter versuchten zunächst ein Holzfenster auszuhebeln. Nach dem sie daran aber scheiterten, schlugen sie das Fenster ein und gelangten so in den Innenraum. Dort stahlen sie eine Vielzahl an Skiern und Zubehör.