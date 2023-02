Sarah Hannemann: „Fühle mich ohne BH freier“

Steht für besseres körperliches Selbstbewusstsein ein

Mit ihren Aktbildern im „Playboy“ will die 32-Jährige für ein besseres körperliches Selbstbewusstsein von Frauen werben: „Dass man zu sich selbst stehen sollte. Und dass man mit dem zufrieden sein sollte, was man hat. Kleine Brüste, große Brüste, kleiner Po, dicker Po - das ist alles völlig wurscht“, erklärte sie. „Ich wollte mir selbst etwas beweisen. Ich hatte - und da geht es mir wahrscheinlich wie vielen Frauen - meine Problemchen mit dem Körper. Und ich dachte mir so: Sarah, du bist eigentlich eine schöne Frau - mach das!“