Politiker und Ehefrau kamen mit Geldbußen davon

Mehrere Wegweisungen

„Der Gemeinderat schlägt seine Frau seit Jahren und setzt sie unter Druck, dass er die Kinder nimmt. Anbei sende ich Ihnen die Bilder von meiner Schwester, was er mit seiner Frau seit Jahren macht“, hieß es in dem Schreiben. Eine Nachfrage der „Krone“ bei der Polizei bestätigte damals, dass es in dieser Familie tatsächlich eine Wegweisung gegeben hatte. Angeblich die dritte binnen eineinhalb Jahren - eine davon soll die Frau betroffen haben. Diese hatte nach dem mutmaßlichen Übergriff im Oktober zunächst Strafanzeige gegen den Ehemann wegen Körperverletzung erstattet, sie zwei Tage später aber wieder zurückgezogen.