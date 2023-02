Profitipps: Wie Mieter zu ihrem Recht kommen

Die Heizungen laufen in den meisten Wohnungen derzeit auf Vollbetrieb. Nicht aber in der Heiligenstädter Straße 95. In diesem Wohnhaus müssen die Mieter seit einer Woche frieren. Nicht aber, weil sie ihre Rechnungen nicht bezahlen, sondern wegen defekten Gasleitungen. Die „Krone“ machte sich selbst ein Bild. Und auch in einem anderen Wohnhaus friert eine Mieterin. Seit Dezember hält die Hausverwaltung die Bewohnerin hin. Doch Mieter haben mehr Rechte, als man glaubt. Das uns weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.