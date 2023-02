„Habe nur Stunden vor seinem Tod ein Fax bekommen“

Am 6. Februar 1998 verstarb Österreichs größter Popstar, Falco, bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. 25 Jahre später ist sein Kult ungebrochen. Rudi Dolezal, der Falco gekannt hatte, bevor er Falco war, seinen allerersten Live-Auftritt (damals noch als Hansi Hölzel) gesehen und später die Regie bei allen Falco-Videos gemacht hat, widmet seinem Freund an dessen Todestag diese Spezialfolge von „Rudi Backstage“ - der Musiksendung, die hinter die Kulissen blickt.