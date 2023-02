Rechtsextreme vor Schule ++ Missbrauch in Lech?

Ein Skilehrer soll im Skiort Lech in Vorarlberg einen dreijährigen Buben missbraucht haben. Nachdem der Bub zwei Tage in der Skikinderbetreuung war, war er kaum wiederzuerkennen, sagten die Eltern: Er wollte nichts essen, übertrieben lange duschen und klagte über Bauchschmerzen. Als der Bub erneut zu dem Skilehrer sollte, weinte dieser nur mehr und klammerte sich verzweifelt an seinen Vater.