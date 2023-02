Quartiere: Asylagentur und Grüne beschwichtigen

Große Uneinigkeit in der Kommunikation herrscht offenbar zwischen Innenministerium und der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), die für die Unterbringung von Asylwerbern zuständig ist. Am Donnerstag sagte ein BBU-Sprecher auf „Krone“-Anfrage, dass Asyl-Zelte im Frühjahr durchaus realistisch seien. Denn: Die Lage sei angespannt und nach dem Winter würde die Migration wieder zu nehmen. Nur einen Tag später, revidierte die BBU ihre Einschätzung – wohl auf Druck aus dem Ministerium. Nun heißt es: „Die sinkende Zahl der Asylanträge hat auch die Situation in den Bundesbetreuungseinrichtungen entspannt.“ An Zelte sei nicht zu denken und die Unterbringung von Asylwerbern auch in Salzburg gesichert. Auch die Zusammenarbeit mit den Ländern wird plötzlich in den Himmel gelobt.