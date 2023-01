Strache-Scheidung + Burgenland: Verdächtige frei

Ein 42-jähriger Familienvater ist nach einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek im Dezember kurz vor Weihnachten verstorben. Die beiden Verdächtigen, ein 18-jähriger Syrer und ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg wurden festgenommen. Die beiden Burschen waren seither in U-Haft in der Justizanstalt Eisenstadt. Am 19. Jänner fand vor dem Lokal eine Tatrekonstruktion statt, bei der die Zeugen noch einmal Auskunft über ihre Wahrnehmungen zur Tat gaben. Die beiden Jugendlichen kamen am Montag gegen gelindere Mittel aus der U-Haft.